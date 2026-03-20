Sancaktepe Belediyesi, geleneksel hale gelen bayram kahvaltısı programını bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Sarıgazi Mahalle Evi'nde düzenlenen kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in ev sahipliğinde düzenlenen programa Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz da katılarak, ilçe halkının bayram sevincine ortak oldu. Geleneksel bayram kahvaltısına ayrıca siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileri, dernek başkanları ve çok sayıda Sancaktepeli katıldı.

'Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara'

Samimi bir atmosferde geçen kahvaltıda komşularıyla tek tek bayramlaşan Başkan Yeğin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Program, ilçedeki dayanışma ruhunu pekiştiren toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.