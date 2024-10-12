Kış sezonu öncesi kentin dört bir yanında asfalt çalışmalarını hızlandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini dikkate alarak, yolları asfaltla buluşturuyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Mehmetçik Mahallesine yeni yol kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni açılan yolda asfalt hazırlığı yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi Şehit Orhan İrkarlı Caddesi'nde yol açma çalışmalarının ardından asfalt öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Tamamlanma aşamasına gelen çalışmaların ardından asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Bu caddede terasman, dolgu ve sıkıştırma işlemlerini gerçekleştiren ekipler, kısa süre içinde asfaltlama işlemlerine başlayacak. Yolun asfaltlanmasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar rahat bir ulaşıma kavuşacak.

Mehmetçik ve Seyrantepe Mahallelerini bağlayan Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi'ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Şehit Orhan İrkarlı Caddesi açılacak, böylece sürücülere alternatif bir yol sunularak trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Ekipler, asfalt çalışmalarını hızlandırmak amacıyla gün boyunca aktif olarak sahada görev yapıyor. Bu çalışmalar, Mehmetçik Mahallesi’nin ulaşım ağını güçlendirmeyi ve özellikle yoğun trafiğin yaşandığı güzergahlarda hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmayı hedefliyor. Böylece vatandaşların günlük yaşamı daha da kolaylaşacak.

Ayrıca, yapılan çalışmaların Kalite Standartlarına uygunluğunu sağlamak için düzenli denetimler gerçekleştiriliyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde, Şanlıurfa'nın üst yapı sorunları ortadan kaldırılarak, şehir daha modern bir görünüm kazanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik sürekli gelişim ve iyileştirme hedefiyle hareket ederek, daha yaşanabilir bir kent oluşturmayı amaçlıyor. Çalışmalar tamamlandığında, Mehmetçik Mahallesi sakinleri de yeni ve güvenli yollarına kavuşacak.