Türkiye’de ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan şirketlerin bir kısmı, borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken bazı işletmeler için süreç iflasla sonuçlanıyor. Son olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren üç şirket hakkında daha iflas kararı verildi.

Kuşçu Seyahat hakkında iflas kararı

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kuşçu Seyahat (Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi) hakkında iflas kararı aldı.

Yurt içi ve yurt dışı tur organizasyonları düzenleyen şirket, uçak bileti satışı, transfer hizmetleri, personel taşımacılığı ve öğrenci servis taşımacılığı alanlarında da faaliyet gösteriyordu. Şirketin müşteri portföyünde Türkiye'nin önde gelen markalarının da yer aldığı belirtildi.

Ermetal Çelik Yapı da iflas etti

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflas kararı verdiği bir diğer şirket ise Ermetal Çelik Yapı oldu. Böylece şirketin faaliyetleri de iflas sürecine taşındı.

Derix İlaç Ecza Deposu için de karar verildi

İstanbul'un Kartal ilçesinde faaliyet gösteren Derix İlaç Ecza Deposu hakkında da İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi.

Üç şirketin iflasına hükmedilmesinin ardından çalışanların ücret ve diğer haklarına ilişkin alacakları ile şirketlerin kalan borçlarının tahsili, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek iflas işlemleri kapsamında ele alınacak.