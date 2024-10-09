Saray Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Saray Atatürk Kültür Merkezi’nde 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz destek kurslarının verileceği LGS Hazırlık Atölyesi’ne kayıtlar başladı.EDİRNE (İGFA) - Saray Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, İngilizce, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere toplam6 branşta kursların verileceği LGS Hazırlık Atölyesi’ne kayıtlar başladı.

Konuyla ilgili Saray Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla 8. sınıf öğrencilerimize ücretsiz destek kursları vereceğimiz LGS Hazırlık Atölyesi’ne kayıtlar başlıyor.LGS Hazırlık Atölyesi’ne ön kayıt başvuruları için 8-18 Ekim 2024 tarihleri arasında Saray Atatürk Kültür Merkezi’ne müracaat edebilirsiniz.”ifadelerine yer verildi.