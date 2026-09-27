Üç gün boyunca kapılarını açık tutan ve 10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dev organizasyonda, sanal gerçeklik (VR) teknolojileri ve yapay zekâ araçlarıyla donatılmış eğitim istasyonları büyük beğeni topladı. Etkinlik alanına kurulan 36 farklı atölyede gençler inovatif projeler geliştirme fırsatı bulurken, bilimsel şovlar ve interaktif eğitimler şenliğe renk kattı.

Daha önce Türkiye çapında ses getiren CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu ve Canik EKOFEST gibi örnek teşkil eden organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı; Siber Vatan ile Mavi Vatan şuurunu aşılayan ve yapay zekânın doğru kullanımına odaklanan bu tür bilim şenliklerine hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

"Amacımız teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmek"

Bilim ve teknoloji farkındalığını artırmaya yönelik adımları sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Sandıkçı, "Canik’imizde teknolojiyi bizzat üreten nesiller yetiştirmek için çabalıyor, projelerimizi sürekli yeniliyoruz. Düzenlediğimiz bilim şenlikleri ve ücretsiz eğitim faaliyetleriyle gençlerimizin içlerindeki cevheri keşfetmelerine, bilimsel ilgilerini somut eserlere dönüştürmelerine imkân tanıyoruz. Gençlerimizi ve ailelerini birbirinden değerli atölye çalışmalarıyla buluşturduğumuz bu şenlik, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun geniş kitlelere ulaşmasına da vesile oldu. Organizasyonumuza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve etkinlikte emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Canik Atatürk Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı ve eğitim müfredatı Canik Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından özenle hazırlanan etkinlikte, atölye çalışmalarını deneyimleyen ziyaretçilere Türkiye’nin resmi nüfus kaydı bulunan ilk insansı robotu "CANİKMAN" da eşlik ederek renkli anlar yaşattı.