Cerrah Mahallesi’nde Öğrenci Sayısı 1100’e Ulaştı

Bektaş, Cerrah’ın İnegöl’ün en hızlı göç alan ve nüfusu plansız biçimde artan mahallelerinden biri olduğunu belirterek, bu büyümenin altyapı ve özellikle eğitim yatırımlarıyla desteklenmediğini ifade etti. Mahallede yalnızca bir ilkokul ve ortaokulun bulunduğunu kaydeden Bektaş, geçen dönemde yaklaşık 850 öğrencinin eğitim gördüğünü, yeni dönemde ise bu sayının yüzde 30 artarak 1100’e ulaştığını söyledi.

Daha önce tam gün eğitim verilen okulun artan nüfus nedeniyle sabahçı-öğlenci sistemine geçmek zorunda kaldığını vurgulayan Bektaş, çocukların nitelikli ve konforlu bir eğitim ortamından mahrum bırakıldığını dile getirdi.

Yeni Okul İçin İmar Planı Değişikliği Yapıldı

Açıklamada, sorunun çözümü için İnegöl Belediye Meclisi’nde gerekli imar planı değişikliğinin oy birliğiyle kabul edildiği ve sürecin başlatıldığı hatırlatıldı. Ancak plan değişikliğinin onaylanmasına rağmen, daha önce ödenek çıktığı belirtilen Cerrah okul projesi için Millî Eğitim Bakanlığı’ndan ödenek beklenmesi gerekçesiyle inşaatın bir türlü başlatılamadığı belirtildi.

“Cerrah’ın Çocukları Daha Fazla Bekletilemez”

Bektaş, yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Cerrah Mahallesi’nin ikinci okulu bir tercih değil, zorunluluktur. Cerrah’ın çocukları daha fazla bekletilemez. Bu mahalle unutulamaz, yok sayılamaz. Bu mahallede yaşayan yüzlerce çocuğun hakkı daha fazla ertelenemez. ‘Planlama’, ‘inceleme’, ‘değerlendirme’ gibi yıllardır duyduğumuz oyalayıcı ifadelerin arkasına artık saklanılamaz.”

Kalabalık Sınıflara ve Fiziki Yetersizliğe Dikkat Çekildi

Her yıl artan nüfusa rağmen eğitim yatırımı yapılmamasının hem bölge halkını mağdur ettiğini hem de çocukların akademik gelişimini doğrudan etkilediğini söyleyen Bektaş, aşırı kalabalık sınıflarda ve fiziki altyapısı yetersiz ortamlarda eğitim verilmesini kabul etmediklerini ifade etti. Velilerin çocuklarının geleceğinden endişe duyduğunu, öğretmenlerin ise fiziki imkânsızlıklar içinde büyük fedakârlıklarla görev yapmaya çalıştığını kaydetti.

“İnşaat Bir An Önce Başlatılmalı”

Açıklamada Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlar acilen göreve davet edildi. Cerrah Mahallesi’ne söz verilen yeni okul için derhal ödenek ayrılması ve inşaatın bir an önce başlatılması talep edildi.

Saadet Partisi olarak çocukların geleceğini karartacak hiçbir ihmale rıza göstermeyeceklerini belirten Bektaş, sürecin sıkı takipçisi olacaklarını ve Cerrah’ın çocukları nitelikli eğitime kavuşuncaya kadar bu sesi yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.