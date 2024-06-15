Sarıyer’de bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda gerçekleşen yaklaşık 130 milyon liralık soyguna ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer Memduh Paşa Yalısı’nda 9 Haziran tarihinde güvenlik sisteminin devre dışı bırakıldığı soygun gerçekleşmişti. Yalı ve çevresindeki iş yerlerinin kameralarının da incelenmesiyle soyguna karışan şüpheliler tespit edilmişti. Tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2 şüpheli Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren 10 şüpheliden 2’si, ifadesinin ardından Savcılıktan serbest bırakıldı.

3 şüpheli tutuklandı

Savcılık işlemleri biten 7 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Daha sonra şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.