Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kalp krizi olarak bildirilen ancak yapılan inceleme sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen adamın ölümüyle ilgili, eşi ve yasak aşk yaşadığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde başlangıçta şüpheli bir ölüm olarak değerlendirilen olayın, polis ekiplerinin yaptığı titiz incelemeler sonucu yasak aşk iddiasına dayalı cinayet olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, işten eve dönen Şerafettin Sezer (48), öğle saatlerinde uykuya daldı. Eşi Zeynep S. (38) ise yasak aşk yaşadığı Uğur G. ile birlikte hazırladığı planı uygulamaya koyarak Sezer’i telefon kablosu ile boğarak öldürdü. Olay sonrası saatlerce plan yapan Zeynep S., gece saatlerinde eşinin kalp krizi geçirdiğini öne sürerek hastaneye başvurdu. Ancak polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu, Şerafettin Sezer’in boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Aldatıldığını öğrenince boşanma kararı almış

Şerafettin Sezer’in daha önce eşi tarafından aldatıldığını öğrendiği, ancak kızının nişanını bekleyerek, nişandan sonra boşanma kararı aldığı öğrenildi. Sezer’in bu planını gerçekleştiremeden, eşi ve sevgilisinin hain planına kurban gittiği ortaya çıktı.

Polis hızla harekete geçti, gerçek ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, çiftin telefon trafiği incelenerek yasak aşk cinayetinin detayları çözüldü. Zeynep S. ve Uğur G., cinayeti itiraf ettikten sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tasarlayarak adam öldürmek suçundan tutuklanan zanlıların, cinayeti daha önce de planladıkları öğrenildi. Zeynep S.’nin ifadesinde, kocasını sevmediğini söylediği belirtildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.