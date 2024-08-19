SASKİ, şehir genelinde yürüttüğü hat yenileme çalışmalarına Geyve’de devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Saraçlı Mahallesi’nde 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve ilçesinin yüksek rakımlı Saraçlı Mahallesi’nde içme suyu iletim hattını yenileme çalışmalarına başladı. Şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta ve tarım faaliyetlerinin yoğun şekilde yürütüldüğü mahallede 2 bin 500 metrelik hat yenileniyor. Uzun yıllar boyunca bölgeye hizmet eden hat üzerindeki yenileme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte su kayıplarının da önüne geçilecek.