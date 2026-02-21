Hükümetin söz konusu konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalar devam ederken, emeklinin yüzünü güldürecek rakam muhalefet cephesinden geldi. Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ, bayram ikramiyelerinin 17 bin liraya çıkarılmasını talep etti. Hazırladıkları teklifi Meclis Başkanlığına sunduklarını duyuran Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidar ve muhalefetten de destek istedi.

"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun."