İnegöl Şavşatlılar Derneği’nin kongresi dün dernek binasında gerçekleşti. Gerçekleşen kongreye siyasi partilerin milletvekili adayları ve STK temsilcileri katıldı.
Gerçekleşen protokol konuşmalarının ardından tek liste ile gidilen kongrede Murat Aydın başkanlığa getirildi.
Murat Aydın’ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;
Sebahattin Temiz, Ertuğrul Meydan, Adanan Güner, Metin Demir, Fatih Berber, Mehmet Süner, Mustafa Kahveci, Murat Ufuk Yalduz, Fuat Şahin, Cemal Tekin, Özgür Akdemir, Uğur Işık, Ahmet Bilen, Fuat Akdemir, Erdem Lüli, Emre Altun, Selçuk Çelik, Ülkü Aydın, Gamze Kuş Eniş, Meryem Duman, Filiz Yağcı, Bayram Öztürk, Serkan Akdemir.
DENETLEME KURULU
Ali Yılmaz, İbrahim Ural ve Ertuğrul Seçkin.