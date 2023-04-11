CHP İnegöl İlçe Başkanı Bengül Kavlan, yönetim kurulu üyeleri, CHP Bursa Milletvekili Adayı Erkan Dönmez, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti İnegöl İlçe Başkan Vekili Sadık Erdugan, yönetim kurulu üyeleri, Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanı Murat Balakuş ile yönetim kurulu üyeleri, Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetim kurulu üyelerine kulüp tesislerinde de ziyaret ettiler.

Millet İttifakı adına açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Bengül Kavlan, son 1 haftadır İnegölspor’a karşı gerçekleştirilen olumsuz durumlardan dolayı geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, “Son haftalarda maalesef İnegölspor’umuza karşı olumsuz davranışlarda bulunuluyor. İnegölspor yalnız değildir. Bu manada Millet İttifakı olarak geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak ve İnegölspor’un yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Bursaspor maçında emniyet ekipleri tarafından darp edilen İnegölspor yönetim kurulu üyemize ve deplasmanda emniyet ekipleri tarafından darp edilerek yaralanan 8 taraftarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu olumsuz olayların bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz.”dedi.

Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Millet ittifakı üyelerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Maalesef geçen hafta bazı kendini bilmez emniyet ekipleri tarafından yöneticimiz darp edildi. Bizlerde gerekli tepkimizi gösterdik. Burada tüm emniyet ekiplerimizi zan altına atmamız doğru değil. Gerek polislerimiz gerekse askerlerimizin bağımızın üstünde yeri var ama giydiği üniformanın ağırlığını taşıyamayan bazı memurların yaptığı hata yüzünden canımız yandı. Aynı şekilde deplasmanda taraftarlarımız darp edildi ve 8 taraftarımız yaralandı. Maç içinde herhangi bir sıkıntılı durum yaşanmamıştı. Maçın ardından rakip takımın bazı taraftarları stat içine girerek taraftarlarımıza sözlü ve taşlı saldırıda bulundu. Emniyet ekipleri stada giren rakip taraftarları engelleyeceğine bizim taraftarlarımıza müdahale etti. Biz bu olayı da şiddetli bir şekilde kınadık. Bir kez daha yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan olumsuz olayların takipçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum.”şekilde konuştu.