Seçimin ikinci tur' a kalmasını ardından CHP'de hareketli saatle ryaşanıyor. Seçim kampanyasının başına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçti.

Halk TV'nin haberine göre; 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci tur oylama 28 Mayıs günü gerçekleştirilecek. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur oylama öncesinde Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.

İkinci tura İstanbul modeli

Kulislere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilecek.

Yerel seçimlerde başarı getiren İstanbul modeli tüm Türkiye'de uygulanacak.

CHP'de sessizlik yerini hareketliliğe bıraktı

En yoğun noktalardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi... Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, canlı yayında genel merkezdeki son durumu aktardı.

Paşayiğit'in aktardığı notlar şöyle:

- CHP'deki sessizlik yerini hareketliliğe bıraktı. CHP'de ikinci tura ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. CHP, kesin olmayan sonuçlara göre parlamentoya 169 milletvekilini taşıdı. Listelerde diğer partilerin vekilleri de var.

Sinan Oğan ile diplomasi trafiği

- Merak edilen konulardan bir tanesi Sinan Oğan... Buradaki kurmaylar Sinan Oğan'la iletişim halinde olduklarını söylüyorlar. Diplomasinin yürüdüğünü ifade ediyorlar. Önümüzdeki gün ya da saatlerde bir görüşme olabilir.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantı halinde

- Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde... İmamoğlu da Ankara'ya geldi. Manur Yavaş'ın da gelmesi bekleniyor. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu toplantı halinde...

- Teröre ve mültecilere ilişkin söylemler daha da netleşecek, bunu söyleyebiliriz. Yeni seçim kampanyaları başlatılmış olacak.

- Sandığa gitmeyen seçmenler için ev ev dolaşılacak.

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