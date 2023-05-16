Sigaraya 5 ila 10 arasında zam gelebileceği bekleniyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda zam beklentisini duyurdu.

2023 yılı ile birlikte sık sık gündeme gelen sigara zamlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Sürekli olarak zamlanan sigara fiyatları son olarak yılbaşında zam almıştı. Son aylarda üst üste gelen haberler ile sigara fiyatlarına zam beklentisi duyuruldu.

Seçimlerden öncesine kadar gelen zam haberleri ilk turun bitmesiyle birlikte yenilenmeye devam ediyor. Sigara tüketicilerini isyan ettirecek zammın ilerleyen günlerde beklenmesi bekleniyor.

Sigaraya zam bekleniyor

Sigara fiyatlarında beklenen zamlar ile birlikte paket fiyatının 45 TL ile 50 TL seviyelerine kadar yükselmesi gündemde yer alıyor. Milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan tütün ürünlerinde yapılan zam ile birlikte tiryakiler isyan edecek.

Sigarada güncel sigara fiyat listesi şöyle:

Uzun Parliament: 37 TL

Kısa Parliament: 37 TL

Marlboro White: 35 TL

Marlboro Touch Blue: 35 TL

Marlboro Edge Sky: 35 TL

Marlboro Edge: 34 TL

Parliament Aqua Blue: 38 TL

Davidoff C Line Blue: 33 TL

Winston: 34 TL

Winston Selender: 33 TL

Kent: 33 TL

Marlboro Edge Blue: 34 TL

Camel kamelya 100 gram: 55 TL

Marlbora: 36 TL

Parliament Midnight Blue: 36 TL

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