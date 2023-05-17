Seçimleirn ardından ilk kez açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu""Maddi hata düzeltmelerine yönelik olarak itirazlarımızın büyük kısmının YSK verilerine işlenmeye başladığını milletimizle paylaşmak istiyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. 28 Mayıs yeni bir bakış açısının, yeni bir değerlendirmenin yapılacağı seçim olacaktır.

Önümüzde yaklaşık 11 gün bulunmaktadır. Özellikle vurgulamak isteriz ki 24 saatin bile uzun olduğu Türk siyaseti için bu süre çok önemlidir.

İki aday arasında 28 Mayıs günü seçmenlerden o iki adaydan bir oy fazla olanının seçileceği sürece tanıklı edeceğiz. Geçersiz ve kullanılmayan oylar, ve ikinci tura kalamayan adayların oyları hesaba katıldığında yepyeni bir bakış açışının milletimizle buluşacağı bir seçim günü olacaktır.

Siyasi iktidar tüm devlet kaynaklarını umarsızca kullanmış, kendisi tarafından yönlendiren bir kısım medya ile kara propagandaya başvurmuştur. Milli ve dini değerlerimizi de sürece ortak etmeye çalışmıştır.

BİZE DÜŞEN HER BİR OYA SAHİP ÇIKMAK

Bu aşamada bize düşen en büyük görev millet iradesine ve her bir oya sahip çıkmak ve hızlıya 28 Mayıs'a elbirliğiyle hazırlanmaktır.

Yoğun incelemeler neticesinde YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayanlar vardır. Dün saat 15.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz. Binlerce itiraz yapıldı ve her bir oyun sağlıklı bir şekilde yansımasını sağlayacağız.

Mersin'de incelemeler devam ediyor. Maddi hata düzeltmelerine yönelik olarak itirazlarımızın büyük kısmının YSK verilerine işlenmeye başladığını milletimizle paylaşmak istiyoruz.

Seçimin meşruiyetine yönelik kaygılara yönelik bizim de hassasiyetimiz çok büyük. İtirazlarımızın neticesine göre ortaya çıkan tabloyu milletimizle hızlı şekilde paylaşmaya çalışacağız.

Seçim güvenliği konusunda YSK ve sandık verilerini karşılaştırmak için kullandığımız sistemimiz sorunsuz şekilde çalışmıştır.

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