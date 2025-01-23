Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) tarafından verilen SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülü’nün sahibi oldu. Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi’nde düzenlenen programda ödül, SEGM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk tarafından SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a takdim edildi. Böylelikle SUBÜ, SEGM ödülü kazanan ilk üniversite olarak tarihe geçti. Programda Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, SEGM yönetici ve çalışanları, akademisyenler ve ödül alan kurumların katılımcıları yer aldı.

Ödülün SUBÜ’nün eğitimde sürdürülebilirlik vizyonunu ve özellikle +1 Uygulamalı Eğitim Modeli’nin başarısını taçlandıran bir gösterge olduğunu belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’nin, sürdürülebilir eğitim alanında yeni bir yaklaşım ortaya koyduğuna ve tüm paydaşları için çok yönlü faydalar sağladığına inanıyoruz. Üniversite olarak, öğrencilerimizi sadece bilgiyle donatan değil, aynı zamanda gerçek yaşam deneyimi kazandıran bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. ‘3+1’ ve ‘7+1’ Uygulamalı Eğitim Modellerimiz, iş dünyası ile eğitim arasındaki köprüyü güçlendiren ve mezunlarımızı kariyer hayatına hazırlayan yenilikçi bir yaklaşımın ürünü. Bu modeller sayesinde öğrencilerimiz, öğrenim süreçlerinin bir dönemini doğrudan işyerlerinde, gerçek iş ortamlarında deneyimleyerek geçiriyorlar. +1 Uygulamalı Eğitim Modelimiz; iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt veren, öğrencilerimize hem teorik hem pratik beceriler kazandıran ve sürdürülebilir bir eğitim sistemine katkı sağlayan bir yapı sunuyor. Bugün bu ödülü alıyor olmamız, bu vizyonun ve iş birliği kültürümüzün ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor” diye konuştu.

Sürdürülebilir bir gelecek için eğitimde dönüşümün kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Sarıbıyık, “+1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile bu dönüşüme öncülük eden kurumlar arasında yer alıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, bizlere daha fazla çalışmak ve daha iyiye ulaşmak için motivasyon kaynağı olacak. Daha yapacak çok işimiz var, başarılı işler yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bizleri bu ödüle layık gören SEGM’e ve ödül sürecinde değerlendirici olarak görev alan kıymetli ödül değerlendiricilerine bir kez daha teşekkür ediyor, üniversitemizin sürdürülebilir başarılar yakalayan bir üniversite olması için gayret sarf eden, modelin uygulamasında emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma, iş dünyası ve kamu kurumlarına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Kaçınılmaz ve önemli bir süreç

Mesleklerinin en güzel yanının tesadüfler olduğunu söyleyen Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, “Bir önceki Rektörümüz kalite ve sürdürülebilirlik yönündeki efsane isimlerden ve konuların Türkiye’deki en önemli erbaplarından Prof. Dr. Mehmet Durman’dı. O bizleri SEGM ile tanıştırdı. SEGM ise Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık hocamızla tanışmamıza vesile oldu. 25 yıl önce Stanford Üniversitesi ile ‘Sürdürülebilirlik Yönetimi’ başlıklı bir program açmıştık. Bu program ile Yükseköğretim Kurulu’na başvurduk ve ret yedik. Daha sonra ikna ettik ve program açıldı. Kimse kayıt olmadı. İnsanlar gelip ‘neyi sürdüreceğiz? kalite neden önemli?’ diye sordular. Ancak üçüncü yılda bir öğrenci programa kayıt oldu. Onu da yanımıza alarak dünyanın bu yönde ilerlediğini kendisine ifade ettik. Hem özel sektör hem üniversitelerde sürdürülebilirlik kaçınılmaz ve önemli bir süreç oldu. Önemli olan bütçenin ne kadar sürdürülebilirlik içerisinde devam ettirildiği. Türkiye’de sürdürülebilirliğin öneminin ön plana çıkarılması kolay olmadı. Deniz yıldızları atmaya doyamayan ve yavaş yavaş bir felsefeyi Türkiye’de oturtan SEGM’e de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SEGM kimdir?

SEGM, bireysel ve kurumsal sürdürülebilirlik ile eğitim ve gelişim süreçlerine odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur. 2019 yılında kurulan SEGM, nitelikli eğitim ve yaşam boyu öğrenme anlayışını yaygınlaştırarak topluma kalıcı değer katmayı hedeflemektedir. Dernek ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ‘Sürdürülebilirlik Uzmanı’ meslek standartlarını yazmakla görevlendirilen tek sivil toplum kuruluşudur. Çeşitliliğe saygı, iş birliği ve sürekli gelişim değerlerini benimseyen SEGM, eğitim ve mükemmellik anlayışını toplumsal fayda ile birleştirerek geleceği şekillendirmeyi amaçlamaktadır. SEGM Ödülleri; bireysel ve kurumsal gelişim projelerini destekleyerek, eğitimde mükemmellik ve sürdürülebilirlik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olarak görülmektedir.