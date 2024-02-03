Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde görev alan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB ayrıca 2 askerin de yaralı olduğunu açıkladı.

"Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde 03 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

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