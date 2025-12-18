Sakarya’nın Adapazarı ilçesinin sosyal, kültürel ve ticari hayatına dinamizm katması hedeflenen "FestBurada 2025 Kış Festivali" için geri sayım başladı.

Festivalin ilk günü olan 19 Aralık Cuma, saat 10.00’da stantların açılmasıyla başlayacak. Saat 14.30’da görkemli mehteran gösterisi eşliğinde resmi açılışı yapılacak olan festivalde, gün boyu atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. İlk günün finalinde ise Aleyna Aydın ve İlker Gökkaya konserleri ile Sakaryalılar müzik dolu bir akşam geçirecek.

20 Aralık Cumartesi günü çocuklara yönelik robot gösterileri, panayır oyunları ve açık hava sinemasıyla devam edecek olan festivalde, "Ticarette Kadın Eli" gibi önemli başlıkların ele alınacağı paneller düzenlenecek.

Festivalin son günü olan 21 Aralık Pazar günü ise resim sergileri, ödül törenleri ve halk oyunları gösterileri yer alacak. Üç günlük maraton, saat 21.00’deki kapanış programıyla sona erecek. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, FestBurada’nın şehir kültürünü ve birlikte yaşama ruhunu güçlendiren önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade ederek, "Düzenlediğimiz; kültürün, sanatın, eğlencenin ve ticaretin iç içe olduğu bu güzel atmosfere her yaştan hemşehrimizi davet ediyorum" dedi.