Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yerine getirilmesi için İlim Yayma Cemiyeti İnegöl Şubesi harekete geçti.

Şehit Horoz'un vasiyetine uygun olarak Batı Afrika ülkesi Togo'da su kuyusu açılacak. İlim Yayma Cemiyeti İnegöl Şubesi, bu hayırlı proje için vatandaşlardan destek bekliyor.

Yardım Nasıl Yapılabilir?

IBAN No: TR79 0021 0000 0006 8162 2000 01 Hesap Adı: İlim Yayma Cemiyeti İnegöl Şubesi Banka Adı: Vakıf Katılım Bankası

Kaynak: Haber merkezi