Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yürüyüş yoluna bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, yürüyüş yolu Fevziye Camisi önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde bırakıldığı öğrenilen valizi fark eden esnaf, kimse almayınca akşam saatlerinde 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanları, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra özel elbise giyerek fünye ile çantayı patlattı. Cadde ise tekrar trafiğe çıktı. çantayı gören esnaf, "Valizi sabah 9.45 civarlarında bıraktılar. ’20 dakikaya geleceğiz’ deyip gelmeyince, polis ekiplerine haber verdim" dedi.

Patlatılan çantanın içinden kıyafetler çıktı.