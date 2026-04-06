Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe Köyü'nde, şehit Anıl Yalap şehadetinin 8. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Anma programına Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin babası Elmas Yalap ve annesi Kıymet Yalap da programda yer aldı.

Kabir ziyareti kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Aziz şehit Anıl Yalap'ın hatırası rahmet ve minnetle yâd edilirken, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın milletçe en büyük sorumluluk olduğu vurgulandı.

Öte yandan, şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla Kofçaz Belediye Düğün Salonu'nda da anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehidin hayatı ve hatıraları paylaşıldı, öğrenciler tarafından şiirler okunarak duygu dolu anlar yaşandı.

Programda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, 'Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onların uğruna can verdikleri değerlere sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sizler, bu vatanın geleceği olarak onların emanetine sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizi daima muhafaza edeceksiniz.' ifadelerini kullandı.

Program, Vali Uğur Turan ve eşi Nihal Turan'ın şehidin annesi Kıymet Yalap ile babası Elmas Yalap'ın ellerini öperek hayır dualarını almaları ve çiçek takdiminde bulunmalarıyla sona erdi.