Terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 jandarmanın şehit olduğu, 2 jandarmanın ise yaralandığı eylemlere katılan gri kategoride aranan bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" diyerek haberi duyuran Bakan Yerlikaya, jandarma komandoların ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda Bitlis Hizan kırsalında teröristlere yapılan sıcak temasa ilişkin detayları paylaştı.

Bitlis'te çıkan çatışmada İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 'gri' kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildiğini belirttiği paylaşımında, "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.