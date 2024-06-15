Kurban Bayramı arifesinde Pınarbaşı ve Hamitler şehitlikleri gözü yaşlı ailelerle doldu.

Kurban Bayramı arifesinde aileler mezarlık ziyaretlerini yaparken, Kiminin dua etti, kiminin kabir temizliği yaptı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Pınarbaşı ve Hamitler Şehitliği’nde şehit aileleriyle bir araya geldi. Şehit yakınlarının ellerini öpen Bursa Valisi Demirtaş, bayramı hüzünle geçiren şehit ailelerinin acılarına ortak oldu. Demirtaş, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla andıklarını söyledi.

Okunan Kur’an-ı Kerim ve dualar, vefat edenlere hediye edildi.