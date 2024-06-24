Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 3. etabı olan 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde er meydanına çıkan Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek’i yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl şampiyon güreşçi Bülent Gürbüz adına gerçekleştirilen 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin final müsabakaları kıyasıya rekabete sahne oldu. “Kırkpınar’ın provası” olarak adlandırılan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin finalinde Antalya’dan güreşlere katılan Ali Gürbüz ve Yusuf Can Zeybek şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Sonucu merakla beklenen final mücadelesinde galip gelen Ali Gürbüz, 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde 74 başpehlivan, 98 başaltı ve 110 büyük orta olmak üzere 14 kategoride toplam bin 623 güreşçiyi İzmit Atletizm Pisti’nde buluşturdu. Eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, davul zurna ekibinin güreş havalarıyla önce kol bağladı. Daha sonra cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar peşreve çıktı. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, güreşe vermiş oldukları katkılardan dolayı Kocaelili eski başpehlivanlara plaket takdim etti. Güreşlerin çeyrek final müsabakalarında Ali Gürbüz, İsmail Balaban’ı; Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş’ı; Osman Kan, Orhan Okulu’yu; Hüseyin Gümüşalan, Ali İhsan Batmaz’ı yendi. Zorlu geçen yarı final müsabakalarında ise Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan’ı; Ali Gürbüz, Osman Kan’ı yenerek finale adlarını yazdırdı.

Uzun ve zorlu final müsabakasında Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek’e karşı galip gelerek Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi oldu.