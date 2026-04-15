Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunun sonuna yaklaşılırken, bir sonraki sezonda yürürlüğe girecek yabancı oyuncu kuralı da netlik kazandı. 10+4 MODELİ DEVREYE GİRİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut sezonda uygulanan 12+2 yabancı kuralının 2026/27 sezonunda 10+4 formatına dönüştürüleceğini açıkladı. Bu sezon +2 kontenjanı 2003 ve sonrası doğumlu futbolcular için geçerli olurken, gelecek sezonda +4 kontenjanının 2004 ve sonrasında doğan oyuncuları kapsayacağı belirtildi.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili değişiklik yapmama kararı aldığı belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre; Bu sezonki 12+2 kuralının gelecek sezon da devam edeceği ve bu kararının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplere iletildiği ifade edildi. Daha önce çıkan haberlerde Süper Lig'den 18 kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı kuralının devam etmesi için talepte bulunduğu ifade edilmişti.