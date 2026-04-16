Edinilen bilgiye göre, Bursa Otoyol Büro Amirliği ekipleri DOSAB Kavşağı'nda geçtiğimiz gece uygulama gerçekleştirdi.

77 AZ 227 plakalı kamyonet sürücüsü O.K., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak Demirtaş istikametine doğru kaçmaya başladı.

Kısa süreli takip sonucunda yakalanan sürücünün yapılan POLNET sorgusunda ehliyetinin daha önce geri alındığı halde araç kullanmaya devam ettiği belirlendi. Ayrıca sürücünün tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermediği tespit edildi.

Sürücüye; 47/4 (Dur ikazına uymamak), 36/3-b (Ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak), 46/2-c (Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek), 74/a (Yaya geçitlerinde yayalara yol vermemek) maddelerinden toplam 415 bin 662 TL idari trafik cezası uygulandı. Araç trafikten men edilirken, sürücü gerekli işlemler için Demirtaş Polis Merkezi'ne götürüldü.

