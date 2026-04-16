Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler bugün kentte düzenlenen cenaze törenlerinin ardından defnedilecek.

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve saldırgan İsa Aras Mersinli hayatını kaybetmişti. Yusuf Tarık Gül'ün de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan kentte düzenlenecek cenaze törenlerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılması bekleniyor.