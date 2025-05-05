İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastanede kontrol amaçlı tetkiklerden geçtiğini ve iki damara daha stent takıldığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Türkoğlu, tedavi sürecinin doktorların kontrolünde devam ettiğini ifade etti. Telefonlara yanıt veremediğini söyleyen Türkoğlu, kendisine ulaşan, iyi dileklerini ileten tüm dostlarına ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Milletvekili Türkoğlu, mesajında "Varlığınız güç veriyor. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle..." ifadelerine yer verdi.

Türkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Yaşadığım sağlık problemi nedeniyle kontrol amaçlı gittiğim hastanede yapılan tetkikler sonucunda iki damarıma daha stent takıldı. Çok şükür genel sağlık durumum iyi, tedavi sürecim doktorlarımın kontrolünde devam ediyor. Bu süreçte telefonlara yanıt veremiyorum. Arayan, soran, iyi dileklerini ileten tüm dostlarıma, arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Varlığınız güç veriyor. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle..."