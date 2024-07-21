Üç sahte üniversite kurup yıllarca sahte diploma dağıttığı ortaya çıkan, arkasında binlerce mağdur bırakan lise diplomalı sözde profesör Ali İlseven’in, şimdi de Türkiye’nin saygın üniversitelerinin önünde çekilmiş videoları ortaya çıkmaya başladı. İlseven’in, öğrencilerinin güvenini kazanmak için, kendisini üniversitelerle görüşüp, iş birliği anlaşmaları yapmış gibi göstermeye çalıştığı belirlendi.KONYA (İGFA) - 11 Haziran 2024 tarihinde Instagram hesabına yüklediği Selçuk Üniversitesi rektörlük binasının önünden geçen yolda çektiği anlaşılan videolar da bunlardan biri.

Ali İlseven, bu videolarda; Selçuk Üniversitesi’ndeki akademisyenlerle yabancı dil sınavları konusunda toplantı yaptığını, Erasmus konusunda Konya’daki üniversitelerle iş birliği yaptığını iddia ediyor.

Selçuk Üniversitesi yönetimi, videoların ortaya çıkmasından sonra, üniversitenin tüm birimlerine Ali İlseven’le bir görüşme olup olmadığını sordu. Hiçbir görüşme olmadığı ortaya çıktı. Üniversite yönetimi, bunun üzerine savcılığa giderek Ali İlseven hakkında suç duyurusunda bulundu.

Genellikle binaların önünde video çekip algı operasyonu yapan Ali İlseven, son olarak bir bina önünde video çekerek burasının sahte olduğu ortaya çıkan Yeni Pazar Üniversitesi’nin binası olduğunu iddia etmişti. İlseven, nedense bu binaların içinden görüntü vermekten kaçınıyor ve sürekli binaların dışında video çekiyor.