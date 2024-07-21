Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 12. kez gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Film Festivali, 18-25 Ekim tarihleri arasında sinema severlerle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on ikincisi düzenlenecek “Boğaziçi Film Festivali”, 18-25 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan “12. Boğaziçi Film Festivali”nin ulusal ve uluslararası filmyarışma kategorilerine başvurular önümüzdeki hafta başlayacak.

2013 yılından beri yolculuğuna aralıksız devam eden, Türkiye’nin en dinamik film festivali olarak sinemaseverlerle bir araya gelen “Boğaziçi Film Festivali”nde ulusal ve uluslararası yarışma heyecanı bu yıl da dolu dolu yaşanacak.

Bu yıl Artistik Direktörlüğünü Enes Erbay’ın üstlendiği “Boğaziçi Film Festivali”nde sinemanın yeni ve nitelikli filmlerini seyirciyle buluşturmak ve Türk Sineması’nın ulusal ve uluslararası sektörel alanda görünürlüğünü arttırmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Kısa Film Yarışması kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak.