KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve idarecilerin isimlerini kullanarak vatandaşlardan, kurum ya da kuruluşlardan yardım talebinde bulunan kötü niyetli kişilere kesinlikle itibar edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı.

Selçuklu Belediyesi; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve idarecilerin isimleri kullanılarak şahıslardan ya da kurumlardan çeşitli yardım kuruluşları için bağış toplandığı konusunda vatandaşları kesin bir dille uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, dolandırıcılık amacıyla çeşitli yardım kuruluşları adına banka hesap numaraları ve IBAN bilgileri verilerek nakdi yardım istendiği belirtildi. Bu yöntemle iş insanları, kurumlar ve vatandaşların hedef alındığı ifade edilirken, elde edilen bilgiler doğrultusunda yasal sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Selçuklu Belediyesi olarak, kanunların elverdiği sınırlar dışında herhangi bir bireysel yardım kampanyasında kesinlikle yer almadığımızı önemle belirtiriz. Hemşehrilerimizin bu tür taleplere karşı duyarlı olmalarını, kötü niyetli kişi veya kişileri derhal emniyet birimlerine bildirmelerini rica ediyoruz.

Ayrıca belediye yöneticilerimizin adını kullanarak yardım talep edenlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve hemşehrilerimizin iyi niyetini suistimal edenlerin kanun önünde hesap vereceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”