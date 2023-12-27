Edirne’de gökyüzünden beliren yılın son dolunayı ile Selimiye Camii’nin görüntüsü görsel şölen sundu.

Edirne’de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 2023 yılının son dolunayı, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii ile birlikte görenleri hayran bırakacak görüntüler oluşturdu. Meriç Nehri’ndeki yakamoz ise manzarasıyla izleyenleri mest etti.

Edirne’de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntülerle fotoğrafçılar için değerli anlar yaşattı. Fotoğraf sanatçısı Turhan Ülgüdür, “Bu gece yılın son dolunayı ile veda ettik. Yeni yılda sağlıkla güzel günler olsun gönlünüzce olsun” dedi.

Gün batımının ardından beliren dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı bir görsel şölen sundu.