Saat 09.00 itibarıyla gram altın 5721 lira 45 kuruştan alınırken, 5788 lira 32 kuruştan satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5230 lira 68 kuruş, satış fiyatı 5462 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

14 ayar altın Kapalıçarşı’da 3160 lira 11 kuruştan alınırken, 4251 lira 16 kuruştan satılıyor.

Çeyrek altın 9373 liradan alınıp 9435 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının alışı 9356 lira, satışı 9412 lira olarak listelendi.

Yarım altının alış fiyatı 18 bin 746 lira, satış fiyatı 18 bin 870 lira seviyesinde bulunuyor.

Tam altın ise 37 bin 376 liradan alınıp 37 bin 589 liradan satılıyor.