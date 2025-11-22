Günlük hayatın temposu arttıkça, sağlıklı ve düşük kalorili öğünlere yönelim de belirgin biçimde yükseliyor. Spor yapanlar, ofis çalışanları ve hızlı hayat tarzına sahip bireyler; pratik, doğal ve besleyici seçeneklere daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu talep, hazır gıda pazarında yeni ürün kategorilerinin oluşmasına zemin hazırlarken, salata menüleri son dönemin en ilgi gören seçenekleri arasında yer alıyor.

Bugün sağlıklı hayat odaklı beslenme yalnızca sporcularla sınırlı değil; çalışan annelerden genç profesyonellere kadar geniş bir kesim düşük kalorili, doğal ve doyurucu ürünlere yöneliyor. Bu eğilim, üreticileri de menülerini daha sağlıklı içeriklerle zenginleştirmeye yönlendiriyor.

Ev Dışı Tüketim (EDT) pazarında ev yemeği tadındaki ürünleriyle bilinen Bidaa, bu doğrultuda düşük kalorili yeni salata menülerini tüketiciyle buluşturdu. Firma, zaten geniş olan dünya mutfağı ürün gamını şimdi de fit hayatı destekleyen bir kategoriyle güçlendirmiş durumda.

Bidaa, daha önce Türk mutfağının yanı sıra Uzakdoğu, Çin, Kore, Hindistan ve Avrupa mutfaklarından seçkin tatlarla menüsünü zenginleştirmişti. Yeni salata menülerinde ise dünya mutfaklarının hafif reçeteleri merkezde yer alıyor. Koruyucu içermeyen ürünler; taze sebzeler, bitkisel proteinler, özel soslar ve düşük kalori hedefiyle hazırlanan tariflerden oluşuyor. Ürünler derin dondurucuda 6 ay ile 1 yıl arasında güvenle saklanabiliyor ve yalnızca 3 dakikada tüketime hazır hale geliyor.

Yeni ürün grubuna ilişkin değerlendirmede bulunan Bidaa Satış ve Pazarlama Müdürü Müge Gölcü, tüketici beklentilerindeki dönüşümün ürün geliştirme stratejilerini doğrudan etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Sağlıklı ve düşük kalorili ürünlere olan yönelim artık geçici bir akım değil; geniş kitlelerin tercih ettiği kalıcı bir hayat şekline dönüştü. Biz de bu ihtiyaca cevap verebilmek için yeni salata menülerimizi geliştirdik. Tüm ürünlerimizde olduğu gibi burada da katkısız, doğal ve ev yemeği tadında bir lezzeti koruyoruz. Hızlı yaşayan, formuna dikkat eden ve güvenilir öğün arayışında olan herkesin rahatlıkla tercih edebileceği bir seçenek oluşturduk."

Gölcü, gıda teknolojisinin sunduğu imkanları tüketici lehine kullandıklarını vurgulayarak, pratik hazırlanabilirliğin günümüz tüketici davranışlarında en etkili kriterlerden biri haline geldiğini ifade etti.

Yeni salata menülerinin sadece diyet yapanlara değil; sporcular, çalışan kadınlar, genç profesyoneller ve gün içinde sağlıklı ara öğün arayan geniş bir kitleye hitap ettiği belirtiliyor. Bidaa’nın "Geleneğin Pratik Tadı" yaklaşımıyla geliştirdiği bu yeni ürün grubu, sağlıklı hayat trendinin yükseldiği dönemde katkısız, doğal ve pratik hazır gıda alternatifleri arayanlar için güçlü bir seçenek sunuyor.