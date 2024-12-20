Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, özellikle şehir merkezi ve çevresinde etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler trafikte ilerlerken zorlandı. Trafik ekipleri, olası kazaların önlenmesi için şehir genelinde sıkı denetimler yaparak, sürücülere yavaş ve dikkatli gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Selimiye Camisi sisle gizlendi

Edirne’nin simgesi olan ve Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Selimiye Camisi, yoğun sis nedeniyle adeta gözden kayboldu. Sisin etkisiyle tarihi cami silueti yalnızca belirli noktalardan zorlukla görülebildi. Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Selimiye Meydanı’nda da sis etkisini hissettirdi, meydanda dolaşanlar zaman zaman yönlerini bulmakta zorlandı.

Yetkililerden uyarı

Meteoroloji yetkilileri, yoğun sisin gün boyunca etkisini sürdürebileceğini belirterek, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sisin daha yoğun hissedilebileceğini bildirdi. Ayrıca yetkililer, görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülere far kullanımına özen göstermeleri ve hızlarını düşürmeleri gerektiğini hatırlattı.

Edirne halkı ise sisli havada dışarı çıkarken dikkatli olmaya çalıştıklarını ve bu tür havalarda trafiğin her zamankinden daha zor hale geldiğini ifade etti.