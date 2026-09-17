Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen miras sürecinde bugün önemli bir gelişme yaşanacak. İnanır’ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı belirtilen üç ayrı vasiyetname, Beykoz Adliyesi’nde açılacak.

İddialara göre İnanır, son vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktı. Vasiyetnamede, Kural’ın da vefat etmesi halinde mal varlığının insan hakları alanında faaliyet gösteren dernekler ile bazı eğitim kurumları arasında paylaştırılmasını istediği öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardından İnanır’ın yeğenlerinin vasiyetnameye yönelik hukuki itirazda bulunmaya hazırlandığı da gündeme geldi. İnanır’ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu, yasal mirasçı sayısının ise 28’e ulaştığı ileri sürüldü.

Vasiyet tartışmalarına ilişkin konuşan Jülide Kural ise konu hakkında değerlendirme yapmak istemediğini belirtti. Kural, acısını yaşadığını ifade ederek İnanır’ın hayatı boyunca ailesine büyük destek verdiğini söyledi. Vasiyet hazırlamanın Kadir İnanır’ın kendi kararı olduğunu vurgulayan Kural, bu karara saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kural ayrıca sürecin hukuki çerçevede ilerleyeceğini belirterek, tartışmalarda Kadir İnanır’a duyulan saygıya uygun bir dilin korunması gerektiğini ifade etti.

2015’te ilk vasiyetini hazırlayan Kadir İnanır, 2022’de noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenledi. Üç vasiyetnamenin içeriği bugüne kadar gizli tutuldu. Bugün yapılacak işlemin ardından mirasın nasıl paylaştırılacağı resmiyet kazanacak.