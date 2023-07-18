Ordu’da 8 Temmuz Cumartesi akşamı başlayan ve belirli aralıklarla 11 Temmuz Pazartesi akşamına kadar devam eden şiddetli yağışlar sonrası oluşan hasarın bilançosu açıklandı. İl genelinde 1243 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldi.ORDU (İGFA) - İl genelinde 3 gün boyunca belirli aralıklarla meydana gelen şiddetli yağışlar, bölgenin sarp arazilerinde heyelanlara neden oldu. Bölgedeki şiddetli yağışların sona ermesinin ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, heyelan kaldırma ve hasar tespit çalışmaları başladı. Yapılan incelemelerde 19 ilçede 1243 noktada heyelanların meydana geldiği belirlendi.

316 İŞ MAKİNESİ, 848 PERSONEL GÖREV YAPTI

Büyükşehir Belediyesi, 316 iş makinesi ve 848 personel ile şehir merkezlerinde ve kırsal mahallelerde heyelan meydana gelen noktalara müdahalelerde bulundu. Gerçekleşen çalışmalar sonrası heyelan nedeniyle kapanan ana yolların tamamı ulaşıma açıldı. Diğer bölgelerdeki çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN VATANDAŞLARA UYARI

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şiddetli yağışlar sonrası, toprak zemininin yumuşadığı ve bazı riskli bölgelerde yeniden heyelan olabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.