Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest

İnegöl'de sokakta düzenlenen damat eğlencesinde uyarı için gelen polislere saldıran 10 kişi serbest bırakıldı.

Olay gece 00.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Meriç sokakta meydana geldi. Damadın arkadaşları, sokakta alkol alıp müzikli eğlence düzenlediler. Vatandaşların yüksek müzik sesi nedeniyle 112’yi arayarak ihbarda bulundular. Olay yerine gelen polis ekipleri, gençleri uyardılar. Uyarıya tepki gösteren bazı şahıslar, polis ekiplerine saldırmaya başladılar. Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildiler. Polise saldıran 10 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

Adliyeye sevk edilen 10 şahıstan E.K. Ve M.K. Adli kontrol şartıyla, diğer 8 kişi ise serbest bırakıldı.