İnegöl Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Başkanı Hüseyin Ertan Başdere, 2 Ekim’de gerçekleştirilecek Bulgaristan genel seçimlerinde İnegöl’de yaşayan çifte vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulundu.

Bal-Göç Başkanı Hüseyin Ertan Başdere, konu ile alakalı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak seçimler için yapılan çalışmaları anlatan Başdere, Bulgaristan’da geçtiğimiz yıl 3 tane seçimin yapılmasına rağmen başarılı bir koalisyon hükümetinin kurulamadığına dikkati çekti. Hükümetlerdeki istikrarsızlık nedeniyle yeniden erken seçim kararı alındığını anlatan Başdere, “Bu seçim bizim için bir önceki seçimlerden daha önemli. Bulgaristan’da siyasi bir istikrarsızlık, güvensizlik var. Bunun nedenlerinden bir tanesi de Bulgaristan’da parlamentoya giren partiler koalisyon kurma ile ilgili ön yargılı olarak seçimlere gittiklerinden bu kargaşa yaşanıyor. 4 zıt parti birbirine koalisyon ortağı olunca hükümetler de istikrarlı olmuyor. diye konuştu.

SEÇİM GÜNÜ BEYANNAME DOLDURULMADAN DİLEKÇEYLE OY KULLANILABİLECEK

Türkiye genelinde 143 İnegöl’de ise 3 sandık açıldığını fakat dilekçelerle bu sayının artabileceğini anlatan Başdere, şöyle konuştu:

“Çevrimiçi dilekçeler doldurularak sandık sayısını artırmayı planlıyoruz. Nitekim İnegöl’de geçen seçimlerde 2 sandık açılmıştı, Akhisar ve Yenice’de. Bu sene sandık sayımımızı İnegöl merkezde sandık açmayı planladık. Ona göre de hazırlıklarımızı yaptık. Biz bugüne kadar dernek bünyesinde kurduğumuz ekiplerimiz ile önemli ölçüde kayıt yaptık. Daha bir günümüz var. Umarım bu sayı daha da artacak. İnegöl’de yaşayan vatandaşlarımızın duyarlılığından dolayı kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. 6 Eylül’e kadar İnegöl’deki derneğimize başvurarak dilekçelerini doldurmalarını istirham ediyoruz. Aynı zamanda bu dilekçe seçim günü beyanname doldurmadan, yoğunluğa sebep vermemiş, yığılmalar olmamış oluyoruz."

“SİYASİ İSTİKRARIN SAĞLANMASI ADINA OYLARIMIZI HEP BİRLİKTE KULLANACAĞIZ”

Herkesi sandık başına giderek oy kullanmaya davet eden Başdere, “Türklüğüne sahip çıkmak istiyorsa, Bulgaristan vatandaşlığına sahip çıkmak istiyorsa lütfen herkes 2 Ekim’de sandık başına gelerek demokratik hakkı olan oyunu kullansın. Biz İnegöl’de üç sandığın açılması için gereken gayreti gösterdik. Bundan sonrasında da vatandaşımız sandığa gelerek oyunu kullanmaları en büyük arzumuzdur. Bir ülkenin başka ülkenin iç işlerine karışma hakkı yoktur ama biz çifte vatandaşlar olarak derneklerde bir araya gelerek Bulgaristan’daki siyasi istikrarın sağlanması adına oylarımızı hep birlikte kullanacağız” diye konuştu.

“BİZ BULGARİSTAN’IN KALKINMASINI İSTİYORUZ”

İnegöl’de yaklaşık 4 bin kişinin oy kullanma hakkı olduğunu anlatan Başdere, son seçimlerde bin oy kullanıldığını söyledi. Bu seçimlerde sayının 2 bine çıkmasını istediklerini dile getiren Başdere, “Bulgaristan parlamentosunda 240 sandalye bulunuyor. Son seçime Türklerin yoğun olarak katılım gösterdiği Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS) 3’üncü parti olarak 34 milletvekili ile parlamentoya girdi. Maalesef bu düşmanca tutumlarından dolayı diğer partilerin Bulgaristan Türklerine karşı tutumu nedeniyle koalisyona giremedi. Bu istikrarsızlıktan sonra bize ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Bizim Bulgaristan ile olan gönül bağımız hiçbir zaman kopmadı, kopmayacak. Oradaki ve diğer Balkan coğrafyasındaki soydaşlarımızın hakları için mücadelemize devam edeceğiz. Biz Bulgaristan’ın kalkınmasını istiyoruz. Biz Bulgaristan’da istikrar olmasını istiyoruz” dedi.

Başdere, 2 Ekim’de gerçekleşecek seçimlerde oy kullanma işlemlerini saat 07.00-20.00 saatleri arasında yapılacağını sözlerine ekledi.