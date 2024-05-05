Orhaniyespor-Fethiye İdmanyurdu ile Karadeniz Güvenspor-Şükraniyespor ile Alanyurt Gençlik ise İznikspor ile karşılaştı. Karşılaşmalar sonucunda Fethiye İdmanyurdu ile İznikspor Bölgesel Amatör Lige çıktı.

Veysel Karani Sahasında oynanan Orhaniyespor-Fethiye İdmanyurdu karşılaşması çekişmeli geçti. Liderlik için yapılan son maçta Fethiye İdmanyurdu maçı 5-1 kazanarak Bölgesel Amatör Lige çıktı.

Yenişehir İlçe Stadında oynanan maçta ise, İznikspor, İnegöl Alanyurt Gençlikspor’u 3-0 yendi. BAL’a çıkan ikinci takım İznikspor oldu.

Vakıf Bera Üst sahasında ise Karadeniz Güvenspor Şükraniyespor'2-1 yendi.