Serdar Kuter, Bandırmaspor’un 5 Haziran’da yapılacak olan Seçimli Genel Kurulu öncesi, başkan adayı olduğunu duyurdu. Kuter, “Hepimiz bu bayrağı ileriye taşımak, bu bayrağın yere düşmesine izin vermemek zorundayız” diye konuştu.

Bandırmaspor’un Seçimli Genel Kurulu 5 Haziran’da yapılacak. Daha önce yapılan Genel Kurul’da bir başkan adayı çıkmamış ve bu durum değişmediği takdirde takıma kayyum atanacağı konuşulmaya başlamıştı. Serdar Kuter, bugün Özel Aydın ile beraber yaptığı basın toplantısında Bandırmaspor’a başkan adayı olduğunu açıkladı.

Serdar Kuter yaptığı açıklamada, “TFF 1. Lig bu sene oldukça zor olacak. Çok büyük desteklere ihtiyaç var. İşte bu ortamda ben ve arkadaşlarım Bandırmaspor’un yönetimine aday olduk. Bandırmaspor’u yönetmeye hazırız. Bu yola çıkarken Bandırma ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla da görüştük. Bize destek çıkacaklarını söylediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hepimiz bu bayrağı ileriye taşımak, bu bayrağın yere düşmesine izin vermemek zorundayız. Çok çalışacağız, mücadele edeceğiz ve Bandırmaspor’u sürdürülebilir, güzel yerlere taşıyacağız” dedi.

Serdar Kuter Başkanlığındaki Yönetim Kurulu Adayları şu isimlerden oluşuyor; Gürel Soylu, İsmail Aydın, Murat Karakoyun, Mehmet Özbay, Özel Aydın, Sinan Şaroğlu, Mücahit Çarıkçıoğlu, Cumhur Babuşçu, Emir Ahmet Cihangir, Fatih Bozduman, Gökhan Çalışkan, Ünsal Yamaner, Volkan Tosça, Hüseyin Baş, Erdem Önal, Tezcan Aslan, Yunus Düzmekik, Recep Özinanç, Bora Öziş, Özkan Özdemir, Uğur Maral, Gökhan Tunç, Sami Can Eken, Erhan Taş, Namık Çapraz, Taner Ersöz.