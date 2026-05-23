Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi 2. Bahçeli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 FIJ 970 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Ö., dönüş yaptığı sırada 4 yaşındaki Eslem K.’yı fark etmeyerek altına aldı.



Arkadaşları kurtardı

Aracın altında kalan 4 yaşındaki Eslem K.’nın arkadaşları, sürücüyü uyararak küçük kızın kurtarılmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Eslem K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Eslem K.’nın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.