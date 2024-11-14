Savcılık, ev hapsi şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi.

İstanbul Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmadaki şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türk vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer ikisinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı, iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırıldı.