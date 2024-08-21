Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler park ve spor alanlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Bağlar Caddesi üzerinde bulunan toprak sahayı halı sahaya çevirmek için çalışmalara başladı. Hususa ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, "Çocuklarımızın rahatı ve konforlu oyun alanları için park ve bahçelerde ekiplerimiz hummalı bir çalışma içinde. Mevcut parklarımızda ekonomik ömrünü tamamlayan bölümleri süratle yeniliyoruz. Park ihtiyacı olan bölgelerde de planlamamızı yapıyoruz. Ayrıca her mahallemizde spor tesisleri açarak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz" dedi.