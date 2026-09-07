Olay, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Serhat Kılıç’a bir süredir ulaşamayan kız arkadaşı Özlem E., endişelenerek oyuncunun evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen içeriden yanıt alamayan Özlem E., kendisinde bulunan yedek anahtarı kullanarak eve girdi.

EVİNDE ÖLÜ BULDU

Serhat Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz şekilde gören Özlem E., durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından oyuncunun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Emrullah Erdinç’in haberine göre Özlem E., ifadesinde Serhat Kılıç’ı yaklaşık 8 yıldır tanıdığını ve kendisiyle son olarak 4 Eylül Perşembe günü telefonda görüştüğünü söyledi. Özlem E., Kılıç’ın yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle “Teşkilat” dizisinin çekimlerine katılamadığını ve bu süreçte yapımdan çıkarılmasıyla ilgili bir gelişme yaşandığını anlattı. Son telefon görüşmelerinde ise oyuncunun kendisine sağlık durumunun oldukça kötü olduğunu söylediğini belirtti.

Özlem E., Kılıç’ın sağlık sorunları nedeniyle hem kendisiyle hem de dizi setindeki arkadaşlarıyla tartıştığını, ardından telefonlara cevap vermemeye başladığını ifade etti.

“PAZARTESİ GÜNÜ YANINA GİDECEKTİM”

Kılıç’ın daha önce küstüğü kişilerle birkaç gün boyunca iletişim kurmadığını belirten Özlem E., bu nedenle Perşembe gününden sonra kendisine ulaşamamasından şüphelenmediğini söyledi. Normal şartlarda pazartesi günü Kılıç’ın evine giderek herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmeyi planladığını belirten Özlem E., olay günü ise içinden gelen bir his üzerine eve gitmeye karar verdiğini anlattı.

“SAĞLIK DURUMUNUN KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Emrullah Erdinç’in haberine göre Özlem E.’nin emniyete verdiği ifadede şu detaylar yer aldı:

“Serhat Mustafa KILIÇ arkadaşım olur. Kendisini 8 senedir tanırım. Dizi film oyuncusudur. Kendisiyle en son Perşembe günü yani 2 gün önce cep telefonu vasıtasıyla görüştük. Kendisinin oyuncusu olduğu Teşkilat dizi setine sağlık sebeplerinden ötürü gidememesinden dolayı diziden atılması ile ilgili bir durum vardı. Telefonda bu konudan bahsettik. Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştı ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim. Ancak kendisinin huyu gereği küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı Perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim.”

“UYUŞTURUCU MADDE VE ALKOL KULLANDIĞINI BİLİRİM”

“Normalde Pazartesi günü kendisinin yanına gidip bir ihtiyacı olup olmadığını kontrol edecektim. Ancak bugün birden içime doğdu ve kendisinin yanına gitmek istedim. Eve tarafımda bulunan yedek anahtarla girdim. Yerde kırık tabak parçaları bulunmaktaydı ve kendisi salonda koltuk üzerinde çırılçıplak vaziyette yatar haldeydi. İçerisi oldukça soğuktu ve klima açıktı. Kendisine dokunduğumda vücudunun sert olduğunu anladım ve öldüğüne kanaat getirdikten sonra polis ekiplerine haber verdim. Kendisinin son zamanlarda boyun fıtığı ile ilgili hastanede tedavi olduğunu biliyorum. Zaten bu rahatsızlığı sebebiyle işine gidememekteydi. Boyunluk takarak gezerdi. Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim. Diyeceklerim bunlardan ibarettir."