Kulüp tarihinde ilk kez yarışmacı olarak mücadele edilen 2. Lig’e deplasman galibiyetiyle başlamanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Uzun, yeni kurulan takımın kısa sürede ortaya koyduğu oyun anlayışından memnun olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezondan kadroda az sayıda oyuncunun kaldığını ve sezon başında birçok yeni transferin takıma katıldığını hatırlatan Uzun, “Yeni bir takım iskeleti oluşturmak ve kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtmak adına önemli bir süreçten geçtik. Teknik ekibimiz, oyuncularımız ve yönetimimizle birlikte çok çalışarak bu süreci en aza indirmeye gayret ettik. Çalışmaya da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

“OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ”

Menemen FK karşısında özellikle ilk yarıda ortaya konulan futbola dikkat çeken Uzun, “İlk 45 dakikada oyuna, topa ve maçın temposuna hakim olan taraf bizdik. 18. dakikada öne geçtik. Rakibimizin duran toptan bulduğu golle skor eşitlense de oyun disiplinimizden kopmadık ve devre bitmeden yeniden öne geçmeyi başardık.” ifadelerini kullandı.

Devre arasında yapılan taktik değerlendirmelerin ardından ikinci yarıya da etkili başladıklarını belirten Uzun, 49. dakikada gelen golle skorun 3-1’e taşındığını kaydetti. Karşılaşmanın devamında çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini belirten genç teknik adam, bu fırsatların değerlendirilmesi halinde skorun çok daha farklı olabileceğini söyledi.

“BU GALİBİYET CAMİAMIZ İÇİN ÖNEMLİ”

Sezonun ilk karşılaşmalarının her zaman zorlu geçtiğini vurgulayan Uzun, “Hem ortaya koyduğumuz oyun hem de deplasmanda aldığımız 3-1’lik net galibiyet bizim için son derece değerli. Ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunun farkındayız. Ayaklarımız yere sağlam basarak, her hafta üzerine koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Galibiyette emeği geçen herkese teşekkür eden Uzun, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu galibiyetin en büyük pay sahipleri olan, oynayan oynamayan bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezon başından bu yana gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan teknik ekibime ve değerli yönetimimize teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, pozitif taraftar kültürünü örnek şekilde yansıtan taraftarlarımıza ve Kafkasspor camiasına gönül veren, destek olan herkese ekibim ve oyuncularım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti büyük Kafkasspor camiasına armağan ediyoruz.”