Adana'da, bir olay Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Olayın ana şüphelisi Ahmet Can Geben (29), iddiaya göre kıskançlık nedeniyle sevgilisi Nesrin S. (28) ile çıkan bir tartışma sırasında şiddet uygulamaya başladı. Bu kavgada Geben, Nesrin S.'yi boğmaya çalıştı, ancak Nesrin S. saldırıdan kurtulup yardım istedi.

Apartmanda bulunan bir başka sakini olan Sadettin Tangüner (58), bu çığlıkları duyarak olaya müdahale etmek istedi. Ancak Geben, Tangüner'i pompalı tüfekle vurarak ağır şekilde yaraladı. Tangüner, bu saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bu vahim olayın ardından, Geben hızla daireden kaçarak apartmanın önünde bekleyen ve olayla ilgisi olmayan üç kişiye daha ateş açtı. Yiğit Can A. (30), Onur G. (27) ve Ömer Berkay A. (25) adlı bu üç kişi de yaralandı. Geben, daha sonra kaçarken bitişikteki inşaatın üst katına saklandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sadettin Tangüner hayatını kaybetti.

Ahmet Can Geben, polis ekipleri tarafından inşaatta yakalandı. Ancak ifadesinde uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ve olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Ahmet Can Geben, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.