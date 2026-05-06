Sakarya'nın 2 ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü. Bu çerçevede ekipler, T.T. (38) ve E.Y. (25) isimli şahısların silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşarak belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Serdivan ve Karapürçek ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda; 17 ruhsatsız tabanca, 13 iğne tertibatı, 11 deforme kovan, 7 sürgü, 7 fişek, 6 muhtelif silah parçası, 6 şarjör, 4 kabze kapağı, 2 çekirdek, namlu ve tabanca gövdesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler T.T. ve E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.