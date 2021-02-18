İnegöl'de seyir halindeki bir araç alevlere teslim oldu. Kamyonet kasasın da yangın, çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Bursa-Ankara karayolu Avarlar Kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kasadaki dumanı fark eden şoför aracı yol kenarına çekti. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın kasasındaki yangın söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın söndürme çalışmaları çevredeki vatandaşlar tarafından kameraya çekildi.