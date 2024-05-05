Edinilen bilgiye göre kaza, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Selahattin Y. yönetimindeki 16 ASD 971 plakalı otomobil ile Mehmet Kaygusuz (66) yönetimindeki 16 KZ 94 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan Mehmet Kaygusuz’a ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ